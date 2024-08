Kevin Danso era pronto ad essere annunciato come un nuovo calciatore della Roma, ma nulla è ancora deciso. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X, infatti, il difensore ha svolto nella giornata di oggi ulteriori esami medici dopo le visite a cui si era sottoposto ieri (giorno del suo arrivo nella Capitale). I test verranno valutati domani. Da Trigoria non c’è allarmismo, almeno per il momento, per quanto riguarda la riuscita dell’affare.