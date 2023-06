Youri Tielemans è stato uno dei nomi più caldi del mercato giallorosso. Il suo futuro non sarà a Roma e nemmeno in Italia sebbene sul giocatore c’era anche l’interesse del Milan. Secondo quanto riportato da The Athletic, il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo con l’Aston Villa che l’anno prossimo disputerà la Conference League. Il belga a parametro zero, si unirà la squadra di Emery non appena scadrà il contratto col Leicester.