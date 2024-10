Beto vicino alla permanenza in Inghilterra. L’attaccante è stato accostato a Roma e Juventus in vista del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riferito dal portale inglese teamtalk.com, però, l’ex Udinese dovrebbe restare all’Everton che non ha intenzione di cedere Beto né in prestito né a titolo definitivo.

Foto: [Ben Roberts] via [Getty Images].