Nel sesto turno della Serie A Femminile si sono scontrate le due formazioni più forti: Juventus e Roma. Per l’occasione il teatro della partita è stato eccezionalmente l’Allianz Stadium. Le giallorosse, Campionesse d’Italia in carica, non sono riuscite ad accorciare le distanze con vetta, tenuta saldamente in mano dalle bianconere a punteggio pieno. Infatti la squadra di Spugna è stata sconfitta per 2 a 1, riuscendo a riaprire la gara solo nei minuti di recupero con Glionna, senza però trovare il gol del pari.

Foto: [Valerio Pennicino]via [Getty Images]