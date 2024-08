Dall’Arabia arriva la doccia fredda per i tifosi della Roma. Tutto fatto per il trasferimento di Dybala all’Al-Qadsiah. Come riportato dal giornalista saudita Nawaf Oga su X, ci sarebbe il via libera per il passaggio della Joya al club saudita che avrebbe risolto tutti i dettagli per sbloccare la trattativa.

قضي الامر ✅ صفقة انتقال ديبالا الى نادي القادسية السعودي تمت، نجم جديد قادم الى مدينة الخبر، ارجنتيني اخر في الملاعب السعودية بقميص القادسية، صفقة كبرى للنادي الشرقي 🤝✅🟡🔴 pic.twitter.com/rKqgX3HmUw — نواف العقيّل (@nawaf__oga) August 17, 2024