Pagine Romaniste (F. Castellucci) – La Roma targata De Rossi fa il suo esordio nella Serie A 2024/2025, contro il Cagliari di Nicola. Gli occhi saranno puntati sui nuovi acquisti giallorossi: Le Fee, Soulé e Dovbyk. Il nodo primario, invece, riguarda il futuro di Paulo Dybala. L’Arabia sembra ad un passo, con il talento argentino che non avrebbe ancora deciso cosa fare del suo futuro, ma in terra sarda partirà dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-ROMA

La porta giallorossa sarà protetta da Svilar, con il numero uno serbo protetto da Mancini e N’Dicka. Le fasce saranno presediate da Celik e Angeliño. In mediana un nuovo acquisto, Enzo Le Fee, che sarà affiancato da Pellegrini e Cristante, favorito su Paredes. Il tridente sarà composto da El Shaarawy, supportato dai due acquisti più costosi del mercato estivo: Soulé e Dovbyk. Dovrebbe sedere inizialmente in panchina la Joya, in attesa di delineare il suo futuro.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ROMA

La sfida, in programma domenica alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, con streaming sull’applicazione o sul sito, accessibile da televisione, pc o smartphone.

CAGLIARI-ROMA, ARBITRA . AL VAR

Il direttore di gara sarà Marinelli, non più La Penna. Bercigli e Mokhtar saranno gli assistenti, con Cosso IV uomo. Al Var Mazzoleni con Sozza come Avar.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Augello; Luvumbo, Piccoli; Pavoletti.

Allenatore: Nicola.

AS Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Le Fee, Pellegrini; El Shaarawy, Dovbyk, Soulé.

Allenatore: De Rossi.