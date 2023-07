Le vacanze estive per i giocatori stanno terminando. Lunedì è previsto il rientro a Trigoria, Mourinho e i suoi ragazzi si rimetteranno dunque a lavoro per cercare di regalare ai tifosi una stagione Special. Alcuni sono tornati dalle vacanze in anticipo, come El Shaarawy e l’infortunato Abraham: i due hanno condiviso l’allenamento che stavano svolgendo a Trigoria attraverso una storia Instagram. E continua a lavorare per arrivare al top della condizione fisica anche la star della squadra Paulo Dybala. La Joya ha da poco condiviso uno scatto che lo ritrae in palestra e la descrizione: “Un buongiorno con allenamento”.