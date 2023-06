Dopo Zaniolo, il Galatasaray campione di Turchia, piomba su un altro giallorosso per l’attacco: Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da Fotomac.com, i dirigenti del club turco avrebbero avviato i primi contatti con la Roma per sondare la disponibilit√† del calciatore, la cui valutazione si aggira attorno agli 8 milioni di euro. La probabile partenza del Gallo oltre che dalla volont√†, dipender√† molto anche dal mercato in entrata dei giallorossi.