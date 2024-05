Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma perde 2-0 all’Olimpico nell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e ora avrà bisogno di una vera e propria impresa giovedì prossimo in Germania per sperare di ottenere la terza finale europea consecutiva. A rompere gli equilibri l’errore di Karsdorp che ha portato al primo gol del Leverkusen. “Il calcio è fatto di episodi, saremmo scorretti a puntare il dito su un errore fatto: ci sta, fa parte del gioco, se ne esce tutti insieme e abbiamo ancora la gara di ritorno. Avevamo il tempo per fare meglio durante la partita, magari fare gol anche alla fine con Abraham per andare a giocare il ritorno con un risultato diverso. Vedremo cosa succederà in Germania, magari riusciremo a sbloccarla e cambiare la storia della qualificazione. Io ci credo ancora e andremo a giocarcela“.