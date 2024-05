Corriere dello Sport (U. Trani) – Il quarto ko, in 21 partite della sua gestione, è sicuramente il più doloroso per De Rossi perché, aspettando il ritorno, va a compromettere il percorso in questa edizione dell’Europa League. I neo campioni di Germania restano imbattuti, sono 47 i match consecutivi senza sconfitte, e si avvicinano alla finale di Dublino: 0-2 del Bayer in attesa del ritorno, giovedì prossimo, a Leverkusen.

Già il primo tempo certifica la superiorità del Bayer. Il gol di Wirtz è come se chiudesse in anticipo la sfida: minuto 28, la gaffe di Karsdorp sintetizza il gap tra gli interpreti in campo che è anche fisico e mentale. Ma non sono solo gli episodi a in dirizzare la semifinale dell’Olimpico. La Roma subisce e va in apnea.

La mossa di Xabi Alonso diventa decisiva. Oltre il gol del vantaggio, c’è la formula con il falso nove a fare la differenza. Viene riproposta in questa gara per disorientare gli avversari. Di solito è stata usata per l’indisponibilità degli attaccanti. Non nella Capitale.

Il Bayer attacca senza il centravanti di ruolo. Mancini e Smalling si ritrovano senza il punto di riferimento là davanti. Il trio di pischelli infastidisce e anche tanto la linea arretrata scelta da De Rossi.

La strategia di Xabi Alonso è dunque vincente, come si vede dall’esibizione del suo Bayer che sa cambiare da una partita all’altra. Nella ripresa Andrick mette il timbro sulla prestazione del Leverkusen, ancora minuto 28. Angelino, Azmoun, Baldanzi e Abraham entrano senza incidere e non evitano la sconfitta casalinga.