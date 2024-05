Alex Sandro affaticato. È a rischio per la Roma

La Gazzetta dello Sport (F. C.) – La Juventus si avvicina alla sfida chiave per la Champions in casa della Roma con un punto interrogativo su Alex Sandro. Il brasiliano è affaticato e a rischio per il big match di domenica all’Olimpico. Massimiliano Allegri deciderà soltanto in extremis se preservare l’ex Porto per quella che potrebbe diventare la serata decisiva per il ritorno in Champions. Già, perché in caso di successo sui giallorossi, il ritorno della Signora nell’Europa che conta sarebbe ufficiale. In caso di forfeit, Alex Sandro dovrebbe rimandare l’appuntamento con la storia della Juve. Al difensore verdeoro manca, infatti, una sola apparizione (ora è a 326) per raggiungere Pavel Nedved (327) in vetta alla classifica di tutti i tempi degli stranieri più presenti nel club. Per un Alex Sandro in forte dubbio, c’è invece un altro difensore – Mattia De Sciglio – che dovrebbe tornare tra i convocati per Roma.