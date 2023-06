Il nome di Marcel Sabitzer è di moda tra i profili di centrocampo affiancati alla Roma di Mourinho. L’austriaco sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo dello Special One: il giocatore di proprietà del Bayern Monaco che ha chiuso la stagione in prestito al Manchester United, quando era al Lipsia aveva una media realizzativa altissima, segnava un gol ogni cinque partite. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Barcellona oltre all’interista Brozovic, avrebbe messo nel mirino proprio Sabitzer. È dunque aperta la concorrenza al giocatore.