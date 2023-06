L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, è intervenuto al termine del trofeo Maestrelli ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Tra gli argomenti trattati dal tecnico c’è il calciomercato, Frattesi e Scamacca. Queste le sue parole:

Sarà difficile sostituire Frattesi?

“Ad oggi abbiamo stilato i nomi di quelli che devono fare le visite mediche e venire in ritiro, Frattesi è tra questi. Ovvio che è molto chiacchierato, la vostra speranza è che si continui a parlare di lui, poi io spero che si smetta prima o poi. Per un motivo o per un altro”.

Quanto è cresciuto?

“È sotto l’occhio di tutti. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo apprezzato tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba anche ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, non è l’unico, ma mi chiedete di lui e ve lo dico”.

Consiglierebbe a Scamacca di tornare in Italia?

“Ho un buon rapporto con lui, l’ho sentito qualche mese fa. Se dovessi dargli dei consigli glieli darei direttamente a lui e non a dei microfoni. L’unica cosa che posso dire è che se dovessi proprio consigliargli qualcosa gli direi di scegliere Sassuolo. Saprà fare bene le scelte con il suo entourage”.