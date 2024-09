Dopo essere finito fuori rosa per aver rifiutato l’offerta del Galatasaray e il rinnovo con la Roma, Nicola Zalewski continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni. L’ultima arriva dalla Turchia. Infatti secondo quanto riportato da Sabah.com il Besiktas ha messo il giallorosso in cima alla lista dei desideri. Il contratto di Zalewski con i capitolini è in scadenza la prossima estate, pertanto il club turco acquistandolo a gennaio potrebbe prelevarlo a un prezzo più favorevole. Nel caso in cui non dovesse essere reintegrato in rosa, questa soluzione potrebbe essere più che plausibile.