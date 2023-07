Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il neo allenatore del Chelsea, Maurizio Pochettino, sta insistendo con la dirigenza dei Blues per avere Paulo Dybala. Le cessioni di Havertz e Mount hanno allarmato il tecnico argentino, che ora chiede un rinforzo di qualità. Anche il PSG guarda interessato alla situazione della Joya. La clausola da 12 milioni, valida per l’estero è ancora presente nel contratto che lega il fuoriclasse argentino alla Roma, ma Tiago Pinto sta lavorando per aumentare l’ingaggio dell’argentino e eliminarla.