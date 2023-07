Intervistato dalla giornalista Mariana Becker poco prima del GP di Formula 1 in Gran Bretagna, Paulo Dybala in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini, ha parlato della fine delle vacanze e dell’esperienza della gara automobilistica dal vivo. Queste le dichiarazioni della Joya, che domani è atteso a Trigoria: “Se ho portato il mate qui? Questa volta no, ho portato poche cose per venire questi pochi giorni, mi sono rilassato. Se mi piace la Formula 1? Dico sempre che deve vincere il migliore, ho visto molte volte in televisione, è la prima volta che vengo dal vivo. È incredibile!”.