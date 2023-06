Morata è sempre stato un tormentone del calciomercato, e si appresta a rimanerne protagonista anche in questa sessione estiva. Come riportato da Marca, l’attaccante avrebbe rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid fino al 2026 proprio questa mattina. L’offerta accettata dallo spagnolo è a cifre a ribasso. Questa mossa non escluderebbe però un eventuale partenza dell’attaccante, cercato da molte squadre in Europa e specialmente in Italia. Da sottolineare che il rinnovo di contratto apre uno scenario ritenuto impossibile fino a questa mattina: il prestito.