L’allenatore Serse Cosmi (tifoso della Roma), ha rilasciato alcune dichiarazioni sui giallorossi e il lavoro di Mourinho ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole:

Passiamo a Mourinho. Quanto c’è di suo in questa Roma?

“Mourinho ha avuto la capacità unica di capire dove si trova e ha fatto appello alle sue qualità, diventando uno scudo. Ha conquistato i tifosi fin dal primo giorno e ha raggiunto due finali in un anno solare, cosa che non era mai successa. Significa che la Roma ha culo? Non credo.”