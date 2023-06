La coppia Dybala-Matic torna a far parlare di sé dopo la Finale di Budapest. I due sono stati spesso protagonisti sui social giallorossi, con diversi siparietti divertenti. Nell’ultimo la Roma ha pubblicato un post per rivivere tutti i gol stagionali dell’argentino. Il commento di Matic non è tardato ad arrivare. Il centrocampista commenta: “Non dimenticatevi di postare qualcosa su Dybala oggi”. Pronta la risposta della Joya: “Zero assist mi hai fatto”.