Tiago Pinto continua a lavorare per cercare una punta da regalare allo scacchiere di Mourinho. Scamacca del West Ham è tra i favoriti, data anche la volontà del giocatore di vestire la maglia giallorossa. Il sito spagnolo todofichajes.com, il Siviglia si sarebbe interessata all’attaccante italiano, aggiungendolo agli obiettivi per rafforzare il reparto. La Roma continua a cercare il rinforzo giusto per sostituire Abraham.