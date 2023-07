Come riportato da Nicolò Schira, la Roma ed il Cagliari avrebbero trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto di Eldor Shomurodov. Il giocatore, rientrato dal prestito allo Spezia, andrà in Sardegna alla corte di Claudio Ranieri. Per lui contratto quadriennale fino al 2027, in caso di riscatto. L’attaccante non era stato convocato da Mourinho per il ritiro in Portogallo.