Il futuro di Federico Chiesa nei prossimi dieci giorni sarà svelato. Il calciatore, ormai fuori rosa alla Juventus, è stato fortemente accostato alla Roma, seppur per la mancanza di volontà del giocatore non si è fatto più niente.

Ramadani, agente del numero 7 bianconero, ha proposto in giro per l’Europa il suo assistito non trovando però una soluzione soddisfacente per tutte le parti. Perlomeno fino ad ora; infatti secondo sport.es, il Barcellona starebbe pensando al possibile affare propostogli. I blaugrana stanno cercando un esterno sinistro e Chiesa potrebbe essere il profilo perfetto per loro. Seppur prima di completare qualsiasi nuovo acquisto è necessaria qualche cessione.