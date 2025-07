La telenovela che potrebbe portare Richard Rios alla Roma è ancora tutta da scrivere. E si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riporta Fabrizio Romano, al netto degli interessamenti di Zenit e Benfica, lui vuole solo la Roma. Nello specifico, il club russo ha presentato l’offerta di 30 milioni al Palmeiras; questa soluzione, però, non convince il giocatore. Per ciò che riguarda il Benfica, non sono state fatte offerte per il giocatore colombiano. C’è quindi solo un interessamento al momento da parte del club portoghese. La Roma, che ha presentato un’offerta insufficiente, studia la situazione e proverà a regalare il centrocampista a Gasperini.