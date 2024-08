Nel primo match di questo lunedì si sono affrontate al Via del Mare Lecce e Atalanta. La partita è stata senza storia. Infatti già alla fine del primo tempo il tabellino segnava 0-2 per i neroazzurri, gol firmati dai due nuovi acquisti: Retegui e Brescianini. Nella sconda frazione la musica non cambia e la Dea firma altri due gol con gli stessi giocatori: prima con il rigore dell’attaccante italo-argentino e poi la rete del 0-4 definitivo del centrocampista ex Frosinone.