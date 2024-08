Djaló sarebbe ad un passo dal trasferimento dalla Juventus alla Roma. Come riportato da Alfredo Pedullà, il difensore avrebbe accettato la destinazione, con l’operazione che sarebbe impostata sui 2 milioni di bonus, 7 per il riscatto e il 10-15% sulla rivendita. Le prossime ore saranno determinanti per l’affare.