Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dovbyk vuole diventare il punto di riferimento offensivo della Roma. Sa bene di dover alzare l’asticella dopo la prima stagione. Per farlo, serve continuità, cattiveria sotto porta e identità. In questo entra in gioco Gasperini, che crea attorno agli attaccanti un sistema per valorizzarli. Roma aspetta il bomber ucraino e il pubblico dell’Olimpico è pronto a eleggerlo nuovo idolo se sul campo darà risposte.