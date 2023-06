Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, la Roma starebbe pensando a Dodi Lukebakio dell’Herta Berlino per sostituire l’infortunato Abraham. Il club tedesco chiede un compenso economico di circa 10 milioni di euro. L’attaccante è seguito anche da Inter, Milan e Villareal, oltre che dal Lione, la squadra che ha fatto passi più concreti per l’attaccante in scadenza nel 2024.