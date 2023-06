Tiago Pinto e Lina Souloukou in viaggio verso Londra. Il motivo: appuntamenti di lavoro e per entrambi. Pinto è prima atteso però, tra stasera e domani a Milano. Il GM giallorosso ha due importanti obiettivi di mercato, quello di chiudere con il Sassuolo per Volpato e Missori e riuscire a trovare un accordo con il Leeds per Llorente e Kristensen. A riportarlo è Filippo Biafora tramite Twitter.

