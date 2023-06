La Roma ed il Leeds avrebbero trovato l’accordo per il prestito secco di Diego Llorente. Il difensore spagnolo, stando a quanto riportato da Filippo Biafora, tornerà a vestire la maglia giallorossa anche nella prossima stagione, con la formula del prestito secco. I giallorossi non hanno esercitato il diritto di riscatto di 18 milioni, concordato in passato con il club inglese, ma la volontà di tenere il giocatore è stata determinate.

