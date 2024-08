Rischia di sfumare un obiettivo di mercato della Roma. Loïc Badé sembrava essere il candidato numero uno per prendere il posto di Chris Smalling, in uscita dal club giallorosso ma che non ha mai definitivamente lasciato Trigoria. Così il Siviglia ha raggiunto un accordo con lo Stoccarda per una cifra di circa 20 milioni di euro. Adesso però il club dovrà accordarsi con lo stesso Badé per riuscire nell’intento di convincerlo a lasciare la Spagna. A riportarlo è il giornalista francese Santi Aouna su X.