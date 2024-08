La Roma si appresta a scendere in campo in vista della prima giornata di Serie A della stagione 2024/25. L’avversario sarà il Cagliari, con il calcio d’inizio del match fissato alle ore 20:45. Davide Nicola, tecnico dei sardi, ha diramato la lista dei convocati (24 giocatori in totale) per la sfida contro i giallorossi. Presente il neo acquisto Palomino, out invece Zortea e Viola. Questo l’elenco completo:

Augello, Hatzidiakos, Luperto, Adopo, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Scuffet, Wieteska, Palomino, Pereiro, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Iliev, Obert, Azzi, Sherri, Luvumbo, Kingstone, Piccoli, Felici, Di Pardo.