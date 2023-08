Non c’è soltanto il Milan sulle tracce di Riccardo Calafiori. Il terzino del Basilea è finito da tempo nel mirino dei rossoneri per la fascia sinistra come alternativa a Theo Hernandez dopo l’uscita di Ballo-Tourè che la società ha messo sul mercato. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Genoa. Lo scoglio rimane la cifra richiesta dal club svizzero, perché il terzino classe 2002 tornerebbe ben volentieri in Italia. Calafiori, trasferitosi un anno fa dai giallorossi al Basilea, è legato al sodalizio elvetico da un contratto fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione. La Roma resta spettatrice interessata: in caso di cessione il club ha mantenuto il 40% sulla futura rivendita.