La dirigenza della Roma ha incontrato gli agenti di Alvaro Morata. Infatti come riporta Gianluca Di Marzio, era programmato un confronto tra le parti per mettere in chiaro tutti i costi dell’eventuale operazione con l’Atletico Madrid, e oggi a Trigoria hanno capito che le cifre per il cartellino (tramite clausola o uscita unilaterale dal club) e l’ingaggio dello spagnolo sarebbero piuttosto alte. Tiago Pinto ha deciso di incontrare l’agente dell’ex-Juve per fare il punto sulla sua clausola: per la squadra di Madrid infatti, la clausola è di 21 milioni di euro, mentre secondo l’entourage del giocatore esisterebbe un documento che consentirebbe al tesserato di liberarsi per un’offerta intono ai dieci milioni. Per i Colchoneros comunque Morata non è vendita e l’unica opzione per farlo partire sarebbe la clausola: la formula del prestito con diritto di riscatto non sarebbe accettata. Sul giocatore c’è stato anche l’interesse dell’Inter e della Juventus.