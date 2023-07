La Roma fresca di esordio stagionale contro la Boreale, prosegue la preparazione con altre amichevoli sempre più impegnative. Il giorno prima della partenza per il Portogallo fissata il 22 luglio, i giallorossi affronteranno il Latina in amichevole a Trigoria, ancora a porte chiuse. Questo non sarà l’unico match che si giocherà in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali. Infatti, ad Algarve, i ragazzi di Mourinho affronteranno due match dallo spessore internazionale contro il Braga (26 luglio), per poi spostarsi in Francia e sfidare il Tolosa (6 agosto). Entrambe le partite saranno per la prima volta aperte al pubblico, ma soprattutto verranno trasmesse in esclusiva su DAZN.