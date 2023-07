Dalla Spagna arrivano conferme: Morata si avvicina a piccoli passi alla Roma. La squadra di Jose Mourinho è da tempo alla ricerca di una punta per migliorare il proprio reparto offensivo e nelle ultime ore si fanno insistenti le voci che vedrebbero l’ex Juve in maglia giallorossa. A segnalare l’accelerata nella trattativa è il giornale spagnolo Marca che tramite un tweet di questo pomeriggio ha sottolineato come l’affare potrebbe presto decollare, consentendo ad Alvaro e alla sua famiglia l’ennesimo ritorno in Italia.

Come specificato però dal giornalista Isaac Suarez (Marca), nonostante la presenza dell’agente Juanma Lopez nella capitale, tra Atletico Madrid e Roma manca ancora l’accordo. La presenza di López a Roma, però, non significa altro che la conferma del forte interesse per l’attaccante.

In questo senso, nonostante la proposta avanzata dal Friedkin Group , azionista di maggioranza della Roma, seduca Morata per tanti motivi (dalla componente sentimentale che l’Italia ha per aver dato i natali alla moglie Alice , alla presenza nella squadra del grande amico Dybala e padrino dell’ultima figlia, passando per la fiducia che Mourinho gli ha trasmesso e finendo con le condizioni economiche), rimarrebbe ancora da superare l’ostacolo più grande dell’operazione, che non è altro che il raggiungimento di un accordo con l’Atletico.