Il Cagliari appena tornato in Serie A è alla ricerca di nuovi innesti. Come riportato da Gazzetta.it, Ranieri starebbe pensando a due attaccanti per rinforzare il reparto offensivo e l’ultima idea è Eldor Shomurodov. Il direttore sportivo Nereo Bonato ha sondato il terreno per l’uzbeko che ha diviso la sua ultima stagione a Roma prima e La Spezia poi.