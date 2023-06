Come riportato da Gianluca Di Marzio, tra la Roma ed il Sassuolo ci sarà un incontro per chiudere i trasferimenti di due giovani giallorossi in neroverde. Missori, laterale di difesa destro, e Volpato, giovane trequartista austro-italiano, sono in direzione Emilia. Per il primo, si ha l’accordo, mentre per il secondo, ci sono ancora dei dettagli da limare. Nuovo lavoro in uscita per Tiago Pinto, vista la deadline del 30 giugno.

