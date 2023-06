La Roma è sempre alla ricerca di una punta che possa sostituire l’infortunato Abraham e far rifiatare il gallo Belotti. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, ai giallorossi si sarebbe proposta una vecchia conoscenza del nostro campionato: Mauro Icardi. Non solo ai giallorossi, infatti, l’entourage del calciatore avrebbe proposto il proprio assistito anche a Juventus e Milan. Un possibile ritorno per l’ex capocannoniere della Serie A, ora del Psg, è stato in prestito al Galatasaray.