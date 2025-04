Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Paulo Dybala tornerà in campo prima di settembre. L’operazione a Londra ha rimosso il tendine lesionato, riducendo i tempi di recupero: l’argentino ha già abbandonato le stampelle e tornerà a correre tra poche settimane. Dopo le vacanze, sarà a Trigoria già a fine giugno per prepararsi al ritiro.

I Friedkin hanno seguito da vicino ogni fase dell’intervento, confermando la centralità di Dybala nel progetto Roma. Anche il giocatore si sente sicuro della scelta fatta: la terapia conservativa comportava un alto rischio di recidiva (45%), motivo per cui si è optato per l’operazione.

Dybala sarà all’Olimpico per Roma-Juventus, partita che avrebbe voluto giocare. Il suo futuro sembra legato ai giallorossi almeno fino al 2026, allontanando le voci di un ritorno in Argentina, altro motivo per cui ha scelto di operarsi e non optare per la guarigione “fai da te”.