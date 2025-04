Continua il processo civile tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con nuove testimonianze che alimentano il dibattito sulla fine del loro matrimonio. Se da un lato Cristiano Iovino ha confermato la sua relazione con Blasi, dall’altro le presunte amanti dell’ex capitano della Roma negano qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

La Repubblica riporta che una donna, convocata in aula per un presunto flirt con Totti, ha smentito categoricamente ogni legame, parlando solo di semplici avances. Anche altre ragazze, accostate in passato all’ex calciatore, hanno negato qualsiasi relazione. Nel frattempo, il processo prosegue con dichiarazioni secretate, comprese quelle dei figli della coppia. Una vicenda che potrebbe trascinarsi ancora a lungo, con il nodo centrale della responsabilità sulla separazione.