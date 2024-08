Tra Paulo Dybala e l’Al-Qadsiah non è ancora fatta. I tifosi della Roma sono in fermento per capire il futuro del gioiello argentino. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la Joya sta ancora riflettendo sulla proposta araba. Per adesso non c’è una decisione definitiva da parte dell’attaccante. Dybala inoltre non ha ricevuto il rilancio sull’ingaggio attraverso un documento scritto, ma solo verbalmente. Sembra ancora più probabile il “sì” piuttosto che il “no”, ma ancora tutto può accadere.

#Dybala sta ancora riflettendo sulla proposta araba. Al momento una decisione definitiva non c'è, anche perché il rilancio sull'ingaggio è stato annunciato solo verbalmente. Il borsino dice che ad ora è un po' più avanti il sì che il no, ma è tutto da vedere#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 16, 2024