Leggo (F. Balzani) – Migliorare sì, rivoluzionare no. La Roma ha rifiutato il piano-ribaltone di Gasperini. Il prossimo allenatore dovrà accettare il gruppo attuale più ovviamente qualche ritocco. I rinnovi di Dybala e Paredes, il ritrovato interesse per Chiesa e il ritorno alla difesa a 4 fanno pensare a Maurizio Sarri. A Trigoria il suo nome circola da giorni.

In seconda fila resiste Pioli mentre sono stati smentiti nuovamente i contatti con Allegri. Nel frattempo, però, Ranieri deve preparare la sfida decisiva per la Champions di domenica contro la Juve. Sir Claudio può contare sul recupero di Celik. A centrocampo uno schieramento più solido con Paredes, Cristante e Koné. In attacco Dovbyk e Soulé.