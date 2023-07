La Lazio sembra aver trovato il sostituto di Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta Sky Sport, i biancocelesti avrebbero trovato l’intesa definitiva per Djibril Sow, centrocampista svizzero dell’Eintracht Francoforte, lasciando quindi andare definitivamente l’idea Kamada. Troppo alti i costi richiesti dal giocatore. Al momento i giallorossi rimangono in corsa per il giapponese, anche se, sulla lista di Pinto, il primo nome da portare a Roma, è quello di Sanches dal PSG.