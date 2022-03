La Roma ha praticamente chiuso per Mile Svilar a parametro zero. Il portiere si libera dal Benfica che ha provato, invano, in tutti i modi a rinnovargli il contratto. Per il portiere nativo di Anversa è pronta una nuova sfida in Serie A. Secondo quanto riportato dal sito walfoot.be l’estremo difensore avrebbe già firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi per le prossime 5 stagioni. Farà il secondo di Rui Patricio da cui potrà apprendere molte cose.