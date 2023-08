Intervistato ai microfoni di Tyc, il giovane attaccante del River Plate, Beltran, ha parlato del suo futuro e della squadra in cui giocherà la prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni: “River sarà sempre la mia casa. Qui ho realizzato il mio sogno, sono sicuro che tornerò in futuro. Andrò alla Fiorentina, che ha un bel progetto. Argentina o Italia? Io lascio che le cose accadano come ho fatto sin qui. La nazionale argentina ha qualcosa di speciale. Ho parlato con Dybala ma non si è concretizzato il trasferimento con la Roma”.