Durante la conferenza stampa che anticipa il match tra Rennes e Metz valido per la prima giornata di Ligue, il tecnico Genesio ha parlato del mercato e del possibile arrivo di Matic. Ecco le sue parole: “Sì, ho fiducia nei miei dirigenti che stanno lavorando su questo tema. Ma non possiamo fare il passo più lungo della gamba finché non sarà tutto pronto. È un profilo di giocatore che abbiamo puntato dallo scorso anno. Quando parlo di profilo, parlo di esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Rientra in quello che avevamo individuato, ce ne sono anche altri”.