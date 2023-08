Lucas Beltran si avvicina a grandi passi al Benfica. L’attaccante del River Plate, accostato anche alla Roma, sta per accasarsi in Portogallo come riportato da Record.pt. Coi soldi che arriveranno dal Psg per Gonçalo Ramos, il club portoghese avrebbe già iniziato i contatti per prendere la punta argentina. La virata su quest’ultimo sarebbe dovuta anche alle difficoltà incontrate dal Benfica per arrivare a Giménez del Feyenoord, con la pista che sarebbe stata dunque abbandonata. Sul centravanti c’era l’interesse anche della Fiorentina.