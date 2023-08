Le strade che portano a Scamacca si allontanano sempre di più. La Roma aveva individuato come obiettivo principale l’attaccante del West Ham, ma l’offerta recapitata al club inglese non è stata sufficiente. Al momento in pole c’è l’Inter che, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, ha presentato una nuova offerta da 24 milioni più 4 di bonus agli Hammers. La trattativa coi nerazzurri prosegue e Scamacca ha già concordato i termini personali dell’accordo con il club.

Adesso la riuscita della trattativa dipende esclusivamente dalle società. Rimane dunque indietro la Roma che aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Defilata anche l’Atalanta che giorni fa ha avuto una conversazione con l’entourage del giocatore, ma la Dea non ha intenzione di affondare il colpo per l’ammontare dei costi.

Inter have submitted new proposal for Gianluca Scamacca. €24m plus €4m add-ons bid has been sent to West Ham ⚫️🔵 #Inter

Negotiations continue as Scamacca has already agreed personal terms with Inter; deal depends on the clubs. pic.twitter.com/0VJFW5LTb9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023