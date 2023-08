Alvaro Morata è uno degli obiettivi per l’attacco della Roma. L’attaccante spagnolo è stato intervistato dal programma Tudn. Queste le sue parole sul mercato e sui giallorossi: “Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato”. E quando gli è stato fatto notare l’enorme interesse ricevuto dall’Italia, con Inter e Roma su tutte a essere state vicino al suo acquisto, Morata ha ribadito: “Sono qui a godermi il Messico, a lavorare con la squadra. Roma? Al momento non è un’opzione, non è nella mia testa“.

A Roma, tra l’altro, avrebbe potuto riabbracciare José Mourinho, tecnico che lo aveva fatto esordire col Real Madrid. E proprio al tecnico portoghese vanno i ringraziamenti di Morata: “È un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio”.