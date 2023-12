Come riportato da Angelo Mangiante, l’avventura di Renato Sanches in maglia giallorossa sta per finire. La società giallorossa avrebbe chiesto l’interruzione del prestito del portoghese al PSG. Nella finestra del mercato di gennaio dunque, il centrocampista portoghese lascerà la Capitale e non vestirà la maglia della Roma per il resto della stagione.